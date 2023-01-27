В РФ начали вывозить семьи солдат “армии ЛНР”, обещая льготы — ЦНС

Январь, 27 в 14:41

С временно оккупированных районов Луганской области на территорию РФ вывозят членов семей военных так называемого второго армейского корпуса, обещая очень сомнительные льготы. Речь идет о мобилизованных из “ЛНР”.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Так, семье обещают льготы и предоставляют проживание в отдаленных районах РФ. Кроме этого, дети военных получают право бесплатного обучения в вузах России. Это, по замыслу оккупантов, должно мотивировать жителей Луганщины вступать в ряды армии врага, — говорится в сообщении.

Эти люди, по планам россиян, должны ассимилироваться. Вместо этого Россия завозит в Луганскую область своих граждан, надеясь на то, что такая миграция изменит демографический состав региона.

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В то же время в самой России начали мобилизовать украинских мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий Луганской области, поскольку оккупанты несут большие потери на восточном фронте.

Источник: ЦНС