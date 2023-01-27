У Росію почали вивозити родини солдатів “армії ЛНР”, обіцяючи пільги – ЦНС

Січень, 27 в 14:41

З тимчасово окупованих районів Луганської області на територію РФ вивозять членів родин військових так званого другого армійського корпусу, обіцяючи дуже сумнівні пільги. Йдеться про мобілізованих з “ЛНР”.

Про це повідомдяє Центр національного спротиву.

– Так, родині обіцяють пільги й надають проживання у віддалених районах РФ. Крім цього, діти військових отримують право безкоштовного навчання у ВНЗ Росії. Це, за задумом окупантів, має мотивувати мешканців Луганщини вступати до лав армії ворога, – йдеться у повідомленні.

Ці люди, за планами росіян, мають асимілюватись. Натомість Росія завозить в Луганську область своїх громадян, сподіваючись на те, що така міграція змінить демографічний склад регіону.

Зараз дивляться Водночас у самій Росії почали мобілізувати українських чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій Луганської області, оскільки окупанти несуть великі втрати на східному фронті. Джерело: ЦНС

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