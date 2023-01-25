В РФ начали мобилизовать депортированных украинцев — Луганская ОВА

Январь, 25 в 10:26

В России начали мобилизовать украинских мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий, сообщает Луганская ОВА.

— Это одна из причин принятого правительством РФ решения о выдаче паспортов по месту жительства, — говорится в сообщении.

В то же время крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами. Там сейчас пытаются спасти более 600 боевиков.

Их количество только растет, поскольку накануне Силы обороны Луганщины отбили атаки оккупантов вблизи Белогоровки.

Сейчас смотрят Ранее Генштаб ВСУ также сообщил, что РФ вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в российском Краснодаре украинских заключенных активно вербуют в состав частной военной компании Вагнера. Читайте Рекордные потери оккупантов: ВСУ за сутки уничтожили 910 военных РФ Фото: ГУР

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