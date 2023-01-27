Большому ритейлу участвовать в государственных тендерах невыгодно – АТБ
Большим продуктовым ритейлам невыгодно участвовать в государственных тендерах по обеспечению питанием военных ВСУ.
Об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.
По его словам, взаимодействие с государством на тендерных условиях является для ритейла нерентабельным и даже рискованным, если учитывать, например, отсрочку платежей.
И таких факторов, которые влияют на решения по взаимодействию с государственными институтами, – немало, говорит начальник управления корпоративных коммуникаций компании.
К тому же, отмечает Сергей Демченко, продажа продуктов и обеспечение услуги питания военных – это совершенно разные вещи.
– АТБ – это продуктовый ритейл. Мы – магазины, что продают продукты питания.
Услуга – гораздо более широкое понятие. В этом случае речь идет и о закупке, и о хранении, и кое-где о приготовлении. И каждая из этих составляющих имеет свою цену.
Поэтому логично, что стоимость такой услуги априори была бы выше стоимости отдельного продукта питания на полке магазина, – объясняет представитель компании.
Итак, говорит начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ, на окончательную стоимость услуги и товара в магазине влияет немало факторов.
Поэтому формирование цены товара, закупаемого государственным институтом для нужд подразделений ВСУ, отличается от формирования цены товара в магазине.
Учитывая это, по мнению Сергея Демченко как журналиста и коммуникационщика, материал СМИ, где сравнивались стоимость услуги питания военных ВСУ с магазинными ценами, был заранее манипулятивным и имел определенную задачу, потому что такие сопоставления некорректны.
Напомним, что на днях в Минобороны заявили, что готовят материалы в Службу безопасности Украины, чтобы расследовать распространение в СМИ информации о якобы закупке услуг по питанию военнослужащих по завышенным ценам.