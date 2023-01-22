Манипуляции и введение в заблуждение: в Минобороны отреагировали на скандал с закупками
Минобороны готовит материалы к Службе безопасности Украины, чтобы расследовать распространение заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
Так в ведомстве отреагировали на распространение в СМИ информации о якобы закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.
– Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в частности, в зоне ведения боевых действий.
Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг, – отметили в Минобороны Украины.
Поэтому сведения о закупках услуг питания, распространенных в публичном пространстве, отмечают в Минобороны, распространяются для умышленных манипуляций и введения в заблуждение.
Министр обороны Алексей Резников уже лично обратился к главе комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу.
Алексей Резников просит безотлагательно провести заседание комитета, чтобы заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год.
Заседание комиссии должно состояться с участием представителей НАБУ и ДБР.
В Минобороны уверяют: ведомство исповедует принцип нулевой терпимости к коррупции.
Поэтому в отношении эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводят служебную проверку.
– Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка.
В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность в соответствии с законом, – отметили в Минобороны.
Более подробную информацию по этому поводу в оборонном ведомстве обещают обнародовать по итогам заседания комитета ВР.
Произойти это должно ориентировочно в понедельник.
Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины еще 15 января было предупреждено о том, что Россия пытается использовать украинских журналистов для информационно-психологических операций.
В ГУР прогнозировали, что уже в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей.
Для этого страна-агрессор может привлекать весь спектр современных информационных средств, чтобы подорвать доверие к Украине со стороны западных партнеров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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