Январь, 22 в 11:44

Минобороны готовит материалы к Службе безопасности Украины, чтобы расследовать распространение заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.

Так в ведомстве отреагировали на распространение в СМИ информации о якобы закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.

– Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в частности, в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг, – отметили в Минобороны Украины.

Поэтому сведения о закупках услуг питания, распространенных в публичном пространстве, отмечают в Минобороны, распространяются для умышленных манипуляций и введения в заблуждение.

Сейчас смотрят Министр обороны Алексей Резников уже лично обратился к главе комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу. Алексей Резников просит безотлагательно провести заседание комитета, чтобы заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год. Заседание комиссии должно состояться с участием представителей НАБУ и ДБР. В Минобороны уверяют: ведомство исповедует принцип нулевой терпимости к коррупции. Поэтому в отношении эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводят служебную проверку. – Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность в соответствии с законом, – отметили в Минобороны. Более подробную информацию по этому поводу в оборонном ведомстве обещают обнародовать по итогам заседания комитета ВР. Произойти это должно ориентировочно в понедельник. Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины еще 15 января было предупреждено о том, что Россия пытается использовать украинских журналистов для информационно-психологических операций. В ГУР прогнозировали, что уже в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей. Для этого страна-агрессор может привлекать весь спектр современных информационных средств, чтобы подорвать доверие к Украине со стороны западных партнеров. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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