Великому ритейлу брати участь у державних тендерах невигідно – АТБ

Січень, 27 в 11:15

Великим продуктовим ритейлам невигідно брати участь у державних тендерах для забезпечення харчуванням військових ЗСУ.

Про це повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.

За його словами, взаємодія з державою на тендерних умовах є для ритейлу нерентабельною та навіть ризикованою, якщо враховувати, наприклад, відтермінування платежів.

Зараз дивляться

І таких чинників, які впливають на рішення щодо взаємодії з державними інституціями, – чимало, говорить начальник управління з корпоративних комунікацій компанії.

До того ж, наголошує Сергій Демченко, продаж продуктів та забезпечення послуги харчування військових – це абсолютно різні речі.

– АТБ – це продуктовий ритейл. Ми – магазини, що продають продукти харчування. Послуга – значно ширше поняття. У цьому випадку йдеться й про закупівлю, і про зберігання, і подекуди про приготування. І кожна з цих складових має свою ціну. Тому логічно, що вартість такої послуги апріорі була б вищою, ніж вартість окремого продукту харчування на полиці магазину, – пояснює представник компанії.

Тож, каже начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ, на остаточну вартість послуги й товару в магазині впливає чимало чинників.

Тому формування ціни товару, який закуповується державною інституцією для потреб підрозділів ЗСУ, й відрізняється від формування ціни товару в магазині.

З огляду на це, на думку Сергія Демченка як журналіста і комунікаційника, матеріал ЗМІ, де порівнювались вартість послуги харчування військових ЗСУ із магазинними цінами, був заздалегідь маніпулятивним та мав певне завдання, тому що такі співставлення є некоректними.

Нагадаємо, що днями в Міноборони заявили, що готують матеріали до Служби безпеки України, щоб розслідувати поширення в ЗМІ інформації про нібито закупівлю послуг для харчування військовослужбовців за завищеними цінами.