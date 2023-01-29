Январь, 29 в 9:40

Одни только западные танки не позволят Украине переломить ход войны, США необходимо расширить подготовку украинских военных.

Об этом сообщает The New York Times.

— Несмотря на весь восторг относительно получения Украиной танков от Запада, они сами по себе не станут “серебряной пулей”, которая позволит Украине победить в войне… США и союзникам придется не только предоставить обещанные танки, бронемашины и современные боеприпасы, но и расширить то , что было чем-то вроде специальной тренировочной программы, чтобы научить украинских военных эффективно использовать новое оборудование вместе, — говорится в сообщении.

Отмечено, что это будет ускоренный курс того, что американские военные называют общевойсковым боем. На его оттачивание подразделения США тратят месяцы, если не годы.

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