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Чтобы переломить ход войны. США усилят подготовку украинских защитников — NYT

Бедрак Виктория, редактор ленты
Требует проверки
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Одни только западные танки не позволят Украине переломить ход войны, США необходимо расширить подготовку украинских военных.

Об этом сообщает The New York Times.

— Несмотря на весь восторг относительно получения Украиной танков от Запада, они сами по себе не станут “серебряной пулей”, которая позволит Украине победить в войне… США и союзникам придется не только предоставить обещанные танки, бронемашины и современные боеприпасы, но и расширить то , что было чем-то вроде специальной тренировочной программы, чтобы научить украинских военных эффективно использовать новое оборудование вместе, — говорится в сообщении.

Отмечено, что это будет ускоренный курс того, что американские военные называют общевойсковым боем. На его оттачивание подразделения США тратят месяцы, если не годы.

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—  Обеспокоены тем, что замороженный конфликт играет на руку России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины, — добавляет издание.

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Источник: NYT
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