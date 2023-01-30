Минус почти 500 оккупантов и 8 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил о новых потерях врага
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 490 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В настоящее время общее количество ликвидированных захватчиков составляет 126 650 человек.
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Другие потери РФ в войне на 30.01.2023:
- танков ‒ 3201 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,
- РСЗО – 453 ед,
- средств ПВО ‒ 221 ед,
- самолетов – 293 ед,
- вертолетов – 284 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 ед,
- крылатых ракет ‒ 796 ед,
- кораблей /катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4) ед,
- специальной техники – 199 ед.
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