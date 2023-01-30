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Факты / Україна

Минус почти 500 оккупантов и 8 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус почти 500 оккупантов и 8 единиц тяжелой техники: Генштаб сообщил о новых потерях врага
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 490 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В настоящее время общее количество ликвидированных захватчиков составляет 126 650 человек.

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  • танков ‒ 3201 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,
  • РСЗО – 453 ед,
  • средств ПВО ‒ 221 ед,
  • самолетов – 293 ед,
  • вертолетов – 284 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 ед,
  • крылатых ракет ‒ 796 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4) ед,
  • специальной техники – 199 ед.

Источник: Генштаб ВСУ
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