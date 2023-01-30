Январь, 30 в 8:41

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 490 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

В настоящее время общее количество ликвидированных захватчиков составляет 126 650 человек.

Сейчас смотрят Другие потери РФ в войне на 30.01.2023: танков ‒ 3201 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,

РСЗО – 453 ед,

средств ПВО ‒ 221 ед,

самолетов – 293 ед,

вертолетов – 284 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 ед,

крылатых ракет ‒ 796 ед,

кораблей /катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4) ед,

специальной техники – 199 ед.

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