Обстрелы Харькова и Херсонщины: что происходит на 341 сутки войны (онлайн)
В результате ракетной атаки С-300 по Киевскому району Харькова известно по меньшей мере об одном погибшем и трех пострадавших людях.
Ситуация очень жесткая, продолжаются постоянные российские штурмы: так президент Украины Владимир Зеленский описал бои в Донецкой области.
Израиль атаковал оборонный комплекс в Иране, чтобы сдержать военные амбиции Тегерана. Страна поставляет России ударные дроны-камикадзе для ударов по Украине.
Оккупанты обстреляли жилые кварталы и больницу Херсона, по меньшей мере три человека погибли.
Украинские танкисты прибыли на территорию Великобритании для военных учений на боевых танках Challenger 2.
Российские захватчики вывозят людей из прифронтовой оккупированной зоны в Луганской области вглубь захваченной территории. Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, военные оккупационной армии заставляют жителей населенных пунктов возле линии фронта выезжать вглубь оккупированной Луганской области.
— Людей вокруг фронта, из сел и даже населенных пунктов Кременная, Рубежное — оккупанты начинают выгонять, отправляют их куда-то, без предложения нового жилья, просто выгоняют. Они закрывают города на въезд и выезд, — рассказал он.
Теракт оккупантов в Еленовке Донецкой области станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности, — отметил Зеленский.
По его словам, массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.
— Россия проигрывает эту войну. Зло и подлость всегда проигрывают. Должны вернуть всех украинцев домой из российской неволи. Работаем ради этого, — подчеркнул глава государства.
Из-за атаки Россией Херсонского порта 25 января повреждения получили два иностранных судна, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. Об этом сообщила Херсонская ОВА.
– Недавно российская армия атаковала Херсонский порт. Из-за вражеских обстрелов повреждения получили два судна, принадлежащих иностранным компаниям. Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
Известно по меньшей мере об одном погибшем и трех пострадавших в результате удара российской ракетой С-300 по Киевскому району Харькова, отмечает мэр Игорь Терехов.
— Предварительно, в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали, — сообщает он.
Россия нанесла удар по Херсонщине запрещенными зажигательными снарядами. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
– Бериславский район. Оккупанты атакуют мирные населенные пункты запрещенными зажигательными боеприпасами, — говорится в сообщении.
В ближайшее время Украина может получить около ста Leopard, 21 Abrams и 14 Challenger, которые кардинально могут изменить ход войны. Но за счет чего и чем западные танки отличаются от российских — в материале.
Например, самый современный российский Т-90 весит 46,5 тонны. А самый распространенный на украинском фронте танк Т-72 еще на две тонны легче — 44,5 тонны.
По сравнению с западными современными образцами они почти крохи: последние модификации Abrams и Leopard весят 67 тонн. А британский Challenger — 64 т.