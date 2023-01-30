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Теракт оккупантов в Еленовке Донецкой области станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Шесть месяцев назад Россия совершила ужасный теракт в Еленовке. Мы не позволим забыть об этом преступлении. Помним каждого погибшего воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности, — отметил Зеленский.

По его словам, массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.