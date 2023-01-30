Мінус майже 500 окупантів та 8 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив про нові втрати ворога
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Збройні сили України ліквідували щонайменше 490 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Наразі загальна кількість ліквідованих загарбників складає 126 650 осіб.
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Інші втрати РФ у війні на 30.01.2023:
- танків ‒ 3201 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,
- артилерійських систем – 2196 (+1) од,
- РСЗВ – 453 од,
- засобів ППО ‒ 221 од,
- літаків – 293 од,
- гелікоптерів – 284 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 од,
- крилатих ракет ‒ 796 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 199 од.
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