Мінус майже 500 окупантів та 8 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Січень, 30 в 8:41

Минулої доби Збройні сили України ліквідували щонайменше 490 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Наразі загальна кількість ліквідованих загарбників складає 126 650 осіб.

Зараз дивляться Інші втрати РФ у війні на 30.01.2023: танків ‒ 3201 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,

артилерійських систем – 2196 (+1) од,

РСЗВ – 453 од,

засобів ППО ‒ 221 од,

літаків – 293 од,

гелікоптерів – 284 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 од,

крилатих ракет ‒ 796 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 199 од.

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