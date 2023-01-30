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Факти / Україна

Мінус майже 500 окупантів та 8 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив про нові втрати ворога

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус майже 500 окупантів та 8 одиниць важкої техніки: Генштаб повідомив про нові втрати ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України ліквідували щонайменше 490 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Наразі загальна кількість ліквідованих загарбників складає 126 650 осіб.

Зараз дивляться

Інші втрати РФ у війні на 30.01.2023:

  • танків ‒ 3201 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2196 (+1) од,
  • РСЗВ – 453 од,
  • засобів ППО ‒ 221 од,
  • літаків – 293 од,
  • гелікоптерів – 284 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 од,
  • крилатих ракет ‒ 796 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 199 од.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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