Январь, 31 в 15:14

Вооруженные силы Украины нанесут мощный удар по вражеским позициям на Луганском направлении, как только будут благоприятные погодные условия, поступит помощь от стран-партнеров и резервы.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей во время эфира национального телемарафона.

– Сейчас на Луганском направлении нет существенного продвижения, потому что мы не россияне – не бросаем наши подразделения, когда у нас нет достаточно резервов, огневой поддержки или надлежащих погодных условий. Мы действуем согласно адекватной современной военной науки, – объясняет Сергей Череватый.

По его словам, Силы обороны продвигались на этом участке фронта, когда была возможность. Тогда в Луганской области было освобождено около 14 населенных пунктов.

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– Когда нет возможности для контрнаступательных действий, мы системно работаем над уничтожением логистики, командных пунктов, артиллерийских и горюче-смазочных складов, а также больших скоплений личного состава врага. Это происходит постоянно, – отмечает Сергей Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ объясняет: на фронте есть разные боевые задачи, и это не всегда наступление, а, например, действия на истощение врага.

– Как только будет возможность нанести мощный удар, чтобы обессилить и отбросить врага, мы это сделаем, – уверяет Сергей Череватый.

Что касается ситуации на Лиманском направлении, то там войска РФ время от времени прибегают к контрнаступательным действиям, хотя, говорит Сергей Череватый, это нельзя назвать большим наступлением.

Сейчас россияне пытаются перехватить инициативу у Вооруженных сил Украины, поэтому подтягивают артиллерию и мотострелковые подразделения.

В течение суток в районе населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка ВСУ дали отпор оккупантам, которые пытались пойти в контрнаступление.

После того, как Силы обороны ранили 90 оккупантов, уничтожили 46, а вместе с ними еще один БТР и несколько грузовиков, захватчики отступили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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