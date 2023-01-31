Працюємо над виснаження ворога на Луганському напрямку – ЗСУ

Збройні сили України завдадуть потужного удару по ворожих позиціях на Луганському напрямку, щойно будуть сприятливі погодні умови, надійде допомога від країн-партнерів та резерви.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей під час ефіру національного телемарафону.

Ми діємо за адекватною сучасною військовою наукою, – пояснює Сергій Череватий.

– Нині на Луганському напрямку немає істотного просування, бо ми не росіяни – не кидаємо наші підрозділи, коли ми немає достатньо резервів, вогневої підтримки чи належних погодних умов.

За його словами, Сили оборони просувались на цій ділянці фронту, коли була можливість. Тоді в Луганській області було звільнено близько 14 населених пунктів.

Зараз дивляться

– Коли немає можливості для контрнаступальних дій, ми системно працюємо над знищенням логістики, командних пунктів, артилерійських та паливно-мастильних складів, а також великих скупчень особового складу ворога. Це відбувається постійно, – наголошує Сергій Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ пояснює: на фронті є різні бойові задачі, і це не завжди наступ, а, наприклад, дії на виснаження ворога.

– Щойно буде можливість завдати потужного удару, щоб знесилити та відкинути ворога, ми це зробимо, – запевняє Сергій Череватий.

Що ж до ситуації на Лиманському напрямку, то там війська РФ час від часу вдаються до контрнаступальних дій, хоч, каже Сергій Череватий, це не можна назвати великим наступом.

Нині росіяни намагаються перехопити ініціативу в Збройних сил України, тому підтягують артилерію та мотострілецькі підрозділи.

Упродовж доби в районі населених пунктів Новоселівське та Білогорівка ЗСУ дали відсіч окупантам, які намагались піти в контрнаступ.

Після того, як Сили оборони поранили 90 окупантів, знищили 46, а разом із ними ще й один БТР та кілька вантажівок, загарбники відступили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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