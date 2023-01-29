Российская Федерация пытается скопить силы на Запорожском направлении, чтобы оттянуть часть Сил обороны с Востока Украины, поскольку не имеет успехов на этом фронте.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Относительно ситуации на южном фронте, пресс-секретарь сообщила, что она оценивается как “достаточно сложная”.
— Это обусловлено именно тем, что линия фронта пролегает через реку Днепр, южного фронта в частности. И есть на ней другие водные препятствия, как, в частности, и Днепробугский лиман. То есть там, где враг отделен от сил обороны водной преградой: это дополнительные расстояния, усилия и осложнения разведки как расположения врага, так и результатов нашего поражения, — заявила она.
В то же время Наталья Гуменюк говорит, что в Вооруженных силах это прогнозировали еще до того, как войска Российской Федерации отошли на левый берег Днепра.
Россияне не имеют покоя и вынуждены постоянно маневрировать, говорит пресс-секретарь Сил обороны Юга.
Именно поэтому враг концентрирует усилия на Запорожском направлении, чтобы оттянуть украинских защитников к южному фронту, пояснила она.