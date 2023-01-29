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Российская Федерация пытается скопить силы на Запорожском направлении, чтобы оттянуть часть Сил обороны с Востока Украины, поскольку не имеет успехов на этом фронте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Относительно ситуации на южном фронте, пресс-секретарь сообщила, что она оценивается как “достаточно сложная”.