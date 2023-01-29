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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Взрывы в Херсоне и санкции СНБО против России: что происходит на 340-й день войны (онлайн)

Взрывы в Херсоне и санкции СНБО против России: что происходит на 340-й день войны (онлайн)

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00:34 - 29 января

Российская Федерация пытается скопить силы на Запорожском направлении, чтобы оттянуть часть Сил обороны с Востока Украины, поскольку не имеет успехов на этом фронте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Относительно ситуации на южном фронте, пресс-секретарь сообщила, что она оценивается как “достаточно сложная”.

— Это обусловлено именно тем, что линия фронта пролегает через реку Днепр, южного фронта в частности. И есть на ней другие водные препятствия, как, в частности, и Днепробугский лиман. То есть там, где враг отделен от сил обороны водной преградой: это дополнительные расстояния, усилия и осложнения разведки как расположения врага, так и результатов нашего поражения, — заявила она.

В то же время Наталья Гуменюк говорит, что в Вооруженных силах это прогнозировали еще до того, как войска Российской Федерации отошли на левый берег Днепра.

Россияне не имеют покоя и вынуждены постоянно маневрировать, говорит пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Именно поэтому враг концентрирует усилия на Запорожском направлении, чтобы оттянуть украинских защитников к южному фронту, пояснила она.

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