Январь, 31 в 10:25

В последние три дня Россия, вероятно, превратила свои зондирующие атаки вокруг Павловки и Угледара в более согласованный штурм.

К такому выводу пришла разведка Министерства обороны Великобритании.

Согласно данным британского оборонного ведомства, силы РФ, предположительно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, что обозначала линию фронта в течение нескольких месяцев.

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Вероятно, в район Павловки и Угледара, что в 50 км юго-западнее Донецка, РФ бросила подразделения 155 бригады морской пехоты, которые уже неудачно штурмовали этот район в ноябре 2022 года.

– У российского командования, вероятно, есть цель развить новое направление продвижения в той части Донецкой области, которую контролирует Украина, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмутского направления, – предполагают британские разведчики.

В Минобороны Великобритании заявляют: довольно реалистично, что Россия и дальше будет достигать локальных успехов в этом секторе.

Однако маловероятно, что у РФ достаточно сил в этом районе для значительного оперативного прорыва.

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