Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Разведка Британии: РФ идет штурмом на Павловку и Угледар, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмута

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В последние три дня Россия, вероятно, превратила свои зондирующие атаки вокруг Павловки и Угледара в более согласованный штурм.

К такому выводу пришла разведка Министерства обороны Великобритании.

Согласно данным британского оборонного ведомства, силы РФ, предположительно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, что обозначала линию фронта в течение нескольких месяцев.

Сейчас смотрят

Павлівка, Вугледар та річка Кашлагач

Вероятно, в район Павловки и Угледара, что в 50 км юго-западнее Донецка, РФ бросила подразделения 155 бригады морской пехоты, которые уже неудачно штурмовали этот район в ноябре 2022 года.

– У российского командования, вероятно, есть цель развить новое направление продвижения в той части Донецкой области, которую контролирует Украина, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмутского направления, – предполагают британские разведчики.

В Минобороны Великобритании заявляют: довольно реалистично, что Россия и дальше будет достигать локальных успехов в этом секторе.

Однако маловероятно, что у РФ достаточно сил в этом районе для значительного оперативного прорыва.

Карта бойових дій довкола Донецька 30 січня 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка