Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Розвідка Британії: РФ іде штурмом на Павлівку та Вугледар, щоб відволікти ЗСУ від Бахмута

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж останніх трьох днів Росія, імовірно, перетворила свої зондувальні атаки навколо Павлівки та Вугледара в більш узгоджений штурм.

Такого висновку дійшла розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, сили РФ, імовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом кількох місяців.

Зараз дивляться

Павлівка, Вугледар та річка Кашлагач

Імовірно, до району Павлівки та Вугледара, що за 50 км на південний захід від Донецька, РФ кинула підрозділи 155 бригади морської піхоти, які вже невдало штурмували цей район у листопаді 2022 року.

– Російське командування, імовірно, має на меті розвинути новий напрямок просування в тій частині Донецької області, яку контролює Україна, щоб відволікти ЗСУ від Бахмутського напрямку, – припускають британські розвідники.

У Міноборони Великої Британії заявляють: доволі реалістично, що Росія й надалі досягатиме локальних успіхів у цьому секторі.

Однак малоймовірно, що у РФ є достатньо сил у цьому районі для значного оперативного прориву.

Карта бойових дій довкола Донецька 30 січня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 342-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка