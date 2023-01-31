Розвідка Британії: РФ іде штурмом на Павлівку та Вугледар, щоб відволікти ЗСУ від Бахмута

Січень, 31 в 10:25

Упродовж останніх трьох днів Росія, імовірно, перетворила свої зондувальні атаки навколо Павлівки та Вугледара в більш узгоджений штурм.

Такого висновку дійшла розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британського оборонного відомства, сили РФ, імовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом кількох місяців.

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Імовірно, до району Павлівки та Вугледара, що за 50 км на південний захід від Донецька, РФ кинула підрозділи 155 бригади морської піхоти, які вже невдало штурмували цей район у листопаді 2022 року.

– Російське командування, імовірно, має на меті розвинути новий напрямок просування в тій частині Донецької області, яку контролює Україна, щоб відволікти ЗСУ від Бахмутського напрямку, – припускають британські розвідники.

У Міноборони Великої Британії заявляють: доволі реалістично, що Росія й надалі досягатиме локальних успіхів у цьому секторі.

Однак малоймовірно, що у РФ є достатньо сил у цьому районі для значного оперативного прориву.

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