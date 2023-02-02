И денег не дают, и не отпускают: в Луганской области у 300 оккупантов закончились контракты
Военные-контрактники одного из подразделений армии РФ, действующего в Луганской области, уже три недели не могут уволиться с военной службы.
Об этом сообщили 2 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По данным, имеющимся в распоряжении украинской стороны, трехмесячные контракты около 300 военнослужащих этого формирования завершились еще 9 января.
Из-за этого оккупанты не получают денежное обеспечение и не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации, сообщают в Генштабе ВСУ.
Между тем на временно оккупированных территориях Донецкой области захватчики продолжают насаждать украинцам российское гражданство.
Так, в Горловке водителей принуждают получать новые удостоверения по российскому стандарту. А сделать это без паспорта гражданина РФ невозможно.
Работникам транспортных предприятий оккупанты дали время для оформления документов до 1 мая.
Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 344-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР