Февраль, 02 в 7:06

Военные-контрактники одного из подразделений армии РФ, действующего в Луганской области, уже три недели не могут уволиться с военной службы.

Об этом сообщили 2 февраля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным, имеющимся в распоряжении украинской стороны, трехмесячные контракты около 300 военнослужащих этого формирования завершились еще 9 января.

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Из-за этого оккупанты не получают денежное обеспечение и не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации, сообщают в Генштабе ВСУ.

Между тем на временно оккупированных территориях Донецкой области захватчики продолжают насаждать украинцам российское гражданство.

Так, в Горловке водителей принуждают получать новые удостоверения по российскому стандарту. А сделать это без паспорта гражданина РФ невозможно.

Работникам транспортных предприятий оккупанты дали время для оформления документов до 1 мая.

Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 344-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР