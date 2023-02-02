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Илья Нежигай |
Удар РФ по жилому дому в Краматорске и обыски СБУ и ГБР: что происходит на 344-й день войны (онлайн)

Удар РФ по жилому дому в Краматорске и обыски СБУ и ГБР: что происходит на 344-й день войны (онлайн)

Россияне в ночь с 1 на 2 февраля ударили по жилому дому в Краматорске. Погибли по меньшей мере три человека, всю ночь будет продолжаться разбор завалов.

В течение 1 февраля СБУ и ГБР провели масштабные обыски среди госчиновников, нардепов и бывших чиновников.

В результате обысков разоблачили, в частности, руководство Департамента миграционной полиции, которое “крышевало” проституцию в Киеве.

Кроме того, СБУ провели обыски в строительных компаниях Киева, которые помогали отмывать деньги пророссийского политика Виктора Медведчука.

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

В свою очередь правительство уволило руководящий состав таможни и заместителей Гослесагентства и Госпродпотребслужбы.

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00:45 - 02 февраля

Россияне не заслуживают помилования после удара по Краматорску, это абсолютное зло.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий, — написал президент.

Он распространил видео последствий российской атаки и добавил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших и восьми раненых в Краматорске.

На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы, сообщил Зеленский.

— Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Помилования они не заслуживают, — подчеркнул он.

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