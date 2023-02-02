Удар РФ по жилому дому в Краматорске и обыски СБУ и ГБР: что происходит на 344-й день войны (онлайн)

Россияне в ночь с 1 на 2 февраля ударили по жилому дому в Краматорске. Погибли по меньшей мере три человека, всю ночь будет продолжаться разбор завалов.

В течение 1 февраля СБУ и ГБР провели масштабные обыски среди госчиновников, нардепов и бывших чиновников.

В результате обысков разоблачили, в частности, руководство Департамента миграционной полиции, которое “крышевало” проституцию в Киеве.

Кроме того, СБУ провели обыски в строительных компаниях Киева, которые помогали отмывать деньги пророссийского политика Виктора Медведчука.

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

В свою очередь правительство уволило руководящий состав таможни и заместителей Гослесагентства и Госпродпотребслужбы.