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Факти / Україна

І грошей не дають, і не відпускають: на Луганщині в 300 окупантів закінчились контракти

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові РФ

Військові-контрактники одного з підрозділів армії РФ, що діє в Луганській області, уже три тижні не можуть звільнитись із військової служби.

Про це 2 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, тримісячні контракти близько 300 військовослужбовців цього формування закінчилися ще 9 січня.

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Через це окупанти не отримують грошового забезпечення і не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники продовжують насаджувати українцям російське громадянство.

Так, у Горлівці водіїв примушують отримувати нові посвідчення за російським стандартом. А зробити це без паспорта громадянина РФ неможливо.

Працівникам транспортних підприємств окупанти дали час для оформлення документів до 1 травня.

Тих, хто не виконає вимоги, звільнятимуть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

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