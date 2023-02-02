І грошей не дають, і не відпускають: на Луганщині в 300 окупантів закінчились контракти
Військові-контрактники одного з підрозділів армії РФ, що діє в Луганській області, уже три тижні не можуть звільнитись із військової служби.
Про це 2 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними, які є в розпорядженні української сторони, тримісячні контракти близько 300 військовослужбовців цього формування закінчилися ще 9 січня.
Через це окупанти не отримують грошового забезпечення і не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію, повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Тим часом на тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники продовжують насаджувати українцям російське громадянство.
Так, у Горлівці водіїв примушують отримувати нові посвідчення за російським стандартом. А зробити це без паспорта громадянина РФ неможливо.
Працівникам транспортних підприємств окупанти дали час для оформлення документів до 1 травня.
Тих, хто не виконає вимоги, звільнятимуть.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 344-ту добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР