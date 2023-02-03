Февраль, 03 в 6:38

По состоянию на 345-е сутки полномасштабной войны украинские защитники дают отпор врагу, что наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 03.02.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 345-е сутки.

Сейчас смотрят За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter