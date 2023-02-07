Разведка Британии назвала цель наступления России и оценила способность ее достижения

Февраль, 07 в 9:58

С начала января 2023 года Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине. Ее оперативная цель почти наверняка состоит в том, чтобы оккупировать контролируемые Украиной части Донецкой области.

Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как сообщается в сводке, российская армия смогла отбить территорию всего на несколько сотен метров за неделю. Это связано с тем, что в РФ сейчас нехватка боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

Сейчас смотрят – Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, – считают в Минобороны Британии. По информации британской разведки, старшие командиры, вероятно, строят планы, нуждающиеся в недостаточно укомплектованных, неопытных подразделениях для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления. При этом лидеры РФ, скорее всего, продолжат требовать масштабных обещаний. Читайте Россия спешит начать наступление до прибытия в Украину западной техники и весны — ISW

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