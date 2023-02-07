Розвідка Британії назвала мету наступу Росії та оцінила спроможність її досягнення

Лютий, 07 в 9:58

Із початку січня 2023 року Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Її оперативна мета майже напевно полягає в тому, щоб окупувати контрольовані Україною частини Донецької області.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як повідомляється у зведенні, російська армія спромоглася відбити територію лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це пов’язано з тим, що у РФ зараз нестача боєприпасів і маневрених підрозділів, які потрібні для успішного наступу.

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– Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, – вважають у Міноборони Британії.

За інформацією британської розвідки, старші командири, ймовірно, будують плани, які потребують недостатньо укомплектованих, недосвідчених підрозділів для досягнення нереалістичних цілей через політичний та професійний тиск. Водночас лідери РФ, найімовірніше, продовжать вимагати масштабних обіцянок.