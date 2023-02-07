Россия спешит начать наступление до прибытия в Украину западной техники и весны — ISW

Февраль, 07 в 8:13

Россия хочет начать полномасштабное наступление до поступления в Украину западной техники. Однако сами же оккупанты мало верят в то, что у них получится достичь цели.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики приводят слова украинских чиновников, которые неоднократно сообщали, что РФ готовит широкомасштабное решительное наступление на востоке Украины в середине-конце февраля.

Сейчас смотрят Читайте Оккупанты любят символизм: Резников ожидает возможного наступления со стороны россиян в феврале Стоит отметить, что министр обороны Алексей Резников также уточнил, что украинские военные не наблюдают формирования российских наступательных группировок на харьковском и черниговском направлениях или Беларуси. Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщала, что РФ, скорее всего, начнет наступательные действия на востоке, а не на юге Украины. В ISW приводят слова неназванного советника украинских военных, что Россия намерена начать наступление в течение следующих 10 дней, то есть до 15 февраля. При этом в Институте войны сообщают, что россияне продолжают выражать скептицизм относительно способности РФ начать успешное наступление в конце февраля. – Российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, накануне прибытия западной военной помощи в Украину и слякотного весеннего сезона примерно в апреле, который помешал российским механизированным маневрам весной 2022 года, – сообщают аналитики.

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