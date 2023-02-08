Россия попытается начать новое наступление уже в скором времени, чтобы успеть до того, как украинские защитники сформируют полноценные штурмовые БТГ, состоящие исключительно из техники западного образца.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что любое наступление не начинается на ровном месте, а происходит комплексно, сопровождаясь информационно и не только. И под “не только” подразумевается ряд тактического и даже стратегического значения факторов и элементов воздействия.

Сейчас смотрят

– Если говорить об информационной составляющей, то она уже развивается полным ходом. В информационное пространство вбрасываются фейки о “колоссальных” потерях ВСУ, манипулируют информацией о продвижении российских оккупационных войск, регулярно сообщая о захватах населенных пунктов, которые не захвачены и тому подобное, — говорится в сообщении.

По словам эксперта, если говорить о предварительной фазе наступления оккупантов, то ее активная составляющая сейчас более заметна на донецком плацдарме, хотя и не достигает апогея. Не достигает, поскольку общая активность придет после определенного “сигнала”, которым может быть, например, очередной массированный ракетный удар по Украине. Ну или то, что можно будет назвать “массированным”.

Сейчас оккупанты накапливают ресурсы для последующего ракетного удара. Полноценное формирование может быть завершено до 10 февраля, считает Коваленко. Общая мощность боекомплекта может составлять от 40 до 60 ракет. Но скорее в пределах 40.

— Ракетный удар выводит из строя минимум на 48 часов энергосистему, что значительно снижает информирование населения. В этот период наиболее эффективно реализовывать ИПСО, особенно через площадки двойного значения. Страна находится в ситуативном блэкауте, информация своевременно не поступает и это раздолье для манипуляций, — отмечает Коваленко.

Именно благодаря этому фактору старт наступления может совпасть с очередным ракетным ударом. Вопрос с каким именно ударом. Ведь при ожидаемом ударе примерно 10 февраля, следующий боекомплект для удара может быть сформирован до 24 февраля.

В то же время, по словам специалиста, россияне попытаются наступать в ближайшее время, поскольку в ближайшие 2-3 месяца в Украине будут сформированы и полностью укомплектованы полноценные штурмовые БТГ, состоящие исключительно из техники западного образца.

— Таким образом, оккупанты сейчас будут идти в наступление от безысходности и истерических настроений в руководстве самой России. Они просто обязаны перейти в наступление до того, как ВСУ сформируют новый образец БТГ. А это окно возможностей февраля — начала марта, то есть от ракетного удара до ракетного удара, в этом промежутке, — подчеркнул он.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что нового наступления российских войск можно ожидать в любой день после 15 февраля.

Источник: Александр Коваленко