Росія спробує розпочати новий наступ вже незабаром, щоб встигнути до того, як українські захисники сформують повноцінні штурмові БТГ, що складатимуться виключно з техніки західного зразка.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він зазначив, будь-який наступ не починається на рівному місці, а відбувається комплексно, супроводжуючись інформаційно і не тільки. І під “не тільки” мається на увазі низка тактичного і навіть стратегічного значення факторів та елементів впливу.

Зараз дивляться

– Якщо говорити про інформаційну складову, то вона вже розвивається повним ходом. В інформаційний простір вкидаються фейки про “колосальні” втрати ЗСУ, маніпулюють інформацією про просування російських окупаційних військ, регулярно повідомляючи про захоплення населених пунктів, які не захоплені тощо, – йдеться в повідомленні.

За словами експерта, якщо говорити про попередню фазу наступу окупантів, то її активна складова зараз більш помітна на донецькому плацдармі, хоч і не досягає апогею. Не досягає, оскільки загальна активність настане після певного “сигналу”, яким може бути, наприклад, черговий масований ракетний удар по Україні. Ну, або те, що можна буде назвати “масованим”.

Наразі окупанти накопичують ресурси для наступного ракетного удару. Повноцінне формування може бути завершено до 10 лютого, вважає Коваленко. Загальна потужність боєкомплекту може становити від 40 до 60 ракет. Але, найімовірніше, в межах 40.

– Ракетний удар виводить з ладу щонайменше на 48 годин енергосистему, що значно знижує інформування населення. У цей період найбільш ефективно реалізовувати ІПСО, особливо через майданчики подвійного призначення. Країна перебуває в ситуативному блекауті, інформація своєчасно не надходить, і це роздолля для маніпуляцій, – наголошує Коваленко.

Саме завдяки цьому фактору старт наступу може збігтися з черговим ракетним ударом. Питання, з яким саме ударом. Адже за очікуваного удару приблизно 10 лютого, наступний боєкомплект для удару може бути сформований до 24 лютого.

Водночас, за словами фахівця, росіяни спробують наступати найближчим часом, оскільки у найближчі 2-3 місяці в Україні буде сформовано та повністю укомплектовано повноцінні штурмові БТГ, що складатимуться виключно з техніки західного зразка.

– Таким чином, окупанти зараз будуть іти в наступ від безвиході та істеричних настроїв у керівництві самої Росії. Вони просто зобов’язані перейти в наступ до того, як ЗСУ сформують нові БТГ. А це вікно можливостей лютого-початку березня, тобто від ракетного удару до ракетного удару в цьому проміжку, – наголосив він.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що нового наступу російських військ можна очікувати в будь-який день після 15 лютого.

Джерело: Олександр Коваленко