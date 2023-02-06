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Факты / Україна

Глава Луганской ОВА рассказал, когда РФ пойдет в новое наступление

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Нового наступления российских войск можно ожидать в любой день после 15 февраля.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Обучение новомобилизованных, двухмесячное, уже подходит к концу. Но еще нужно две недели, чтобы их привезти с разных баз России и Беларуси. После 15 февраля наступление ожидается в любое время, – сказал он.

Гайдай отметил, что оккупанты стягивают в Луганскую область все больше резервов и строят оборонные рубежи.

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Кроме того, военные РФ стали значительно экономнее относиться к боеприпасам. По словам главы ОВА, захватчики берегут их для наступления.

Ранее Гайдай опроверг информацию о захвате войсками РФ Белогоровки в Луганской области.

Источник: Луганская ОВА

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