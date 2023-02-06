Глава Луганской ОВА рассказал, когда РФ пойдет в новое наступление
Фото: Генштаб ВСУ
Нового наступления российских войск можно ожидать в любой день после 15 февраля.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Обучение новомобилизованных, двухмесячное, уже подходит к концу. Но еще нужно две недели, чтобы их привезти с разных баз России и Беларуси. После 15 февраля наступление ожидается в любое время, – сказал он.
Гайдай отметил, что оккупанты стягивают в Луганскую область все больше резервов и строят оборонные рубежи.
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Кроме того, военные РФ стали значительно экономнее относиться к боеприпасам. По словам главы ОВА, захватчики берегут их для наступления.
Ранее Гайдай опроверг информацию о захвате войсками РФ Белогоровки в Луганской области.
Источник: Луганская ОВА
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