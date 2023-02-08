ВСУ уничтожили более 134 тыс. оккупантов за 350 дней войны – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины на 8 февраля уничтожили уже 134 тыс. российских оккупантов.
Только за сутки в армии РФ стало меньше на 910 солдат.
Потери РФ на 8 февраля 2023
- личного состава – около 134 100 (+910),
- танков ‒ 3 253 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 6 458 (+15),
- артиллерийских систем – 2 236 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 461,
- средств противовоздушной обороны ‒ 228 (+1),
- самолетов – 295 (+1),
- вертолетов – 285 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3),
- крылатых ракет ‒ 796,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 112 (+5),
- специальной техники – 211 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.
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