Февраль, 08 в 8:13

Вооруженные силы Украины на 8 февраля уничтожили уже 134 тыс. российских оккупантов.

Только за сутки в армии РФ стало меньше на 910 солдат.

Потери РФ на 8 февраля 2023

личного состава – около 134 100 (+910),

танков ‒ 3 253 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 6 458 (+15),

артиллерийских систем – 2 236 (+4),

реактивных систем залпового огня – 461,

средств противовоздушной обороны ‒ 228 (+1),

самолетов – 295 (+1),

вертолетов – 285 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3),

крылатых ракет ‒ 796,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 112 (+5),

специальной техники – 211 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

Сейчас смотрят За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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