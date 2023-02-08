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Факты / Україна

ВСУ уничтожили более 134 тыс. оккупантов за 350 дней войны – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины на 8 февраля уничтожили уже 134 тыс. российских оккупантов.

Только за сутки в армии РФ стало меньше на 910 солдат.

Потери РФ на 8 февраля 2023

  • личного состава – около 134 100 (+910),
  • танков ‒ 3 253 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 458 (+15),
  • артиллерийских систем – 2 236 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 461,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 228 (+1),
  • самолетов – 295 (+1),
  • вертолетов – 285 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 796,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 112 (+5),
  • специальной техники – 211 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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