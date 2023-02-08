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Дания вместе с Германией и Нидерландами планируют передать Украине не менее 100 танков Leopard 1, чтобы защититься от российских оккупантов и деоккупировать всю территорию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Он отметил, что нужно помочь украинцам защитить свое государство.

— Только что сказал нашему другу и украинскому союзнику Дмитрию Кулебе, что Дания вместе с Германией и Нидерландами создаст инициативу Leopard 1. Ожидайте начального пожертвования не менее 100 танков. Должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам защитить собственную страну, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Данию, Германию и Нидерланды за непоколебимую поддержку. По его мнению, укрепление Украины — это лучшая инвестиция в общую европейскую безопасность.