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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Обстрел центра Харькова и министр обороны ФРГ в Украине: что происходит на 350-й день войны (онлайн)

Обстрел центра Харькова и министр обороны ФРГ в Украине: что происходит на 350-й день войны (онлайн)

Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области, погибла женщина. Кроме того, враг нанес ракетные удары по центру Харькова, в результате чего начался пожар;

БЭБ арестовало 170 тыс. тонн железной руды российского олигарха Алишера Усманова на 1,8 млрд гривен;

Украина получит первые Leopard 2 от Германии уже в конце марта. Кроме того, Берлин обязался передать 178 танков Leopard 1 из своих промышленных запасов.

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00:36 - 08 февраля

Дания вместе с Германией и Нидерландами планируют передать Украине не менее 100 танков Leopard 1, чтобы защититься от российских оккупантов и деоккупировать всю территорию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Он отметил, что нужно помочь украинцам защитить свое государство.

— Только что сказал нашему другу и украинскому союзнику Дмитрию Кулебе, что Дания вместе с Германией и Нидерландами создаст инициативу Leopard 1. Ожидайте начального пожертвования не менее 100 танков. Должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам защитить собственную страну, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Данию, Германию и Нидерланды за непоколебимую поддержку. По его мнению, укрепление Украины — это лучшая инвестиция в общую европейскую безопасность.

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