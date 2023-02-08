Обстрел центра Харькова и министр обороны ФРГ в Украине: что происходит на 350-й день войны (онлайн)
Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области, погибла женщина. Кроме того, враг нанес ракетные удары по центру Харькова, в результате чего начался пожар;
БЭБ арестовало 170 тыс. тонн железной руды российского олигарха Алишера Усманова на 1,8 млрд гривен;
Украина получит первые Leopard 2 от Германии уже в конце марта. Кроме того, Берлин обязался передать 178 танков Leopard 1 из своих промышленных запасов.
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