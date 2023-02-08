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Факти / Україна

ЗСУ знищили понад 134 тис. окупантів за 350 днів війни – Генштаб

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України станом на 8 лютого знищили вже понад 134 тис. російських окупантів.

Лише за добу в армії РФ стало менше на 910 солдатів.

Втрати РФ на 8 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 134 100 (+910),
  • танків ‒ 3 253 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15),
  • артилерійських систем – 2 236 (+4),
  • реактивних систем залпового вогню – 461,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 228 (+1),
  • літаків – 295 (+1),
  • гелікоптерів – 285 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5),
  • спеціальної техніки ‒ 211 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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