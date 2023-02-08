Лютий, 08 в 8:13

Збройні сили України станом на 8 лютого знищили вже понад 134 тис. російських окупантів.

Лише за добу в армії РФ стало менше на 910 солдатів.

Втрати РФ на 8 лютого 2023

особового складу ‒ близько 134 100 (+910),

танків ‒ 3 253 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15),

артилерійських систем – 2 236 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 461,

засобів протиповітряної оборони ‒ 228 (+1),

літаків – 295 (+1),

гелікоптерів – 285 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3),

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5),

спеціальної техніки ‒ 211 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

Зараз дивляться За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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