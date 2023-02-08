ЗСУ знищили понад 134 тис. окупантів за 350 днів війни – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України станом на 8 лютого знищили вже понад 134 тис. російських окупантів.
Лише за добу в армії РФ стало менше на 910 солдатів.
Втрати РФ на 8 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 134 100 (+910),
- танків ‒ 3 253 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 6 458 (+15),
- артилерійських систем – 2 236 (+4),
- реактивних систем залпового вогню – 461,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 228 (+1),
- літаків – 295 (+1),
- гелікоптерів – 285 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3),
- крилатих ракет ‒ 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5),
- спеціальної техніки ‒ 211 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.
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