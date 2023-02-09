Агрессоры за сутки нанесли 41 авиационный и 3 ракетных удара по Украине – Генштаб
Российские оккупанты не оставляют попыток взять всю территорию Донецкой и Луганской областей под полный контроль. Так, они наступают сразу на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Генштаб.
– В течение суток противник нанес 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также произвел 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей, – говорится в сообщении.
Отмечается, что российским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
На Купянском и Лиманском направлениях под огонь попали районы 7 населенных пунктов.
На Бахмутском – 10 н.ип., еще 10 – на Авдеевском и Новопавловском, 9 – на Запорожском, 16 – на Херсонском.
– Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия Приднепровская Биотес в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью, – сообщает Генштаб.
Тем временем авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
– Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили 3 БпЛА противника: 2 – типа Орлан-10 и 1 – Орион. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника, – резюмировали в ведомстве.