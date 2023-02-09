Агрессоры за сутки нанесли 41 авиационный и 3 ракетных удара по Украине – Генштаб

Февраль, 09 в 20:15

Российские оккупанты не оставляют попыток взять всю территорию Донецкой и Луганской областей под полный контроль. Так, они наступают сразу на пяти направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Генштаб.

– В течение суток противник нанес 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также произвел 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей, – говорится в сообщении.

Отмечается, что российским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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На Купянском и Лиманском направлениях под огонь попали районы 7 населенных пунктов.

На Бахмутском – 10 н.ип., еще 10 – на Авдеевском и Новопавловском, 9 – на Запорожском, 16 – на Херсонском.

– Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия Приднепровская Биотес в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью, – сообщает Генштаб.

Тем временем авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.