Россия уже начала масштабное наступление, которое все ожидали — Подоляк

Февраль, 09 в 19:14

Российские войска уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сейчас масштабные активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях.

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— Когда все ожидали наступления, это и есть то наступление, оно уже началось, — заявил Подоляк.

Советник подчеркнул, что наступление оккупантов не прекращалось, но периодически РФ усиливает давление на фронте количеством людей, которые отправляются на смерть.

Ранее о начале большого наступления в Луганской области сообщили эксперты Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, за последнюю неделю заметно вырос темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области.