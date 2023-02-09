Россия уже начала масштабное наступление, которое все ожидали — Подоляк
Российские войска уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Сейчас масштабные активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях.
— Когда все ожидали наступления, это и есть то наступление, оно уже началось, — заявил Подоляк.
Советник подчеркнул, что наступление оккупантов не прекращалось, но периодически РФ усиливает давление на фронте количеством людей, которые отправляются на смерть.
Ранее о начале большого наступления в Луганской области сообщили эксперты Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, за последнюю неделю заметно вырос темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области.