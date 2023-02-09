Агресори за добу завдали 41 авіаційного та 3 ракетних удари по Україні – Генштаб
Російські окупанти не полишають спроби взяти усю територію Донецької та Луганської областей під свій повний контроль. Так, вони наступають одразу на п’яти напрямках – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.
Про це в четвер, 9 лютого, повідомляє Генштаб.
– Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та 3 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що російських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 7 населених пунктів.
На Бахмутському – 10 н.п., ще 10 – на Авдіївському та Новопавлівському, 9 на Запорізькому, 16 на Херсонському.
– Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства Придніпровська Біотес в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі, – повідомляє Генштаб.
Тим часом авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
– Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили 3 БпЛА противника: 2 – типу Орлан-10 та 1 – Оріон. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника, – резюмували у відомстві.