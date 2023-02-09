Февраль, 09 в 13:17

Днем 9 февраля в Запорожье прогремели взрывы.

То, что враг атакует регион, подтвердили в областной военной администрации.

– Враг в очередной раз пытается атаковать. Просьба не распространять фото-, видеоматериалы. Не помогайте вражеским и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах, призвали в Запорожской ОВА.

Отметим, что о воздушной тревоге в Запорожской и ряде областей начали объявлять после 13:00.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 351-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Запорожская ОВА