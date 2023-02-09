В Запорожье после сирен раздались взрывы
Фото: Depositphotos
Днем 9 февраля в Запорожье прогремели взрывы.
То, что враг атакует регион, подтвердили в областной военной администрации.
– Враг в очередной раз пытается атаковать. Просьба не распространять фото-, видеоматериалы.
Не помогайте вражеским и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах, призвали в Запорожской ОВА.
Отметим, что о воздушной тревоге в Запорожской и ряде областей начали объявлять после 13:00.
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Полномасштабная война в Украине длится уже 351-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Запорожская ОВА