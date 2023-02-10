Февраль, 10 в 2:10

Российская армия руководствуется тактикой больших и малых клещей при ведении наступления, что предсказуемо для Вооруженных сил Украины, но это создаст “запредельную” интенсивность боевых действий.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире израильского портала Лучшее радио, вещающего на русском языке.

Основываясь на данных Генерального штаба ВСУ о том, сколько потерь несет российская сторона ежедневно, ведущий спросил эксперта, началось ли уже масштабное наступление вооруженных сил РФ.

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— Фактически да. Особенно на участке Кременная-Марянька, вот эта дуга фронта, там практически идет наступление. Его начали вагнеровцы… я так думаю, что они дали передышку регулярным частям российской армии подтянуть мобилизованных, их обучить, и сейчас группировка из 300 тысяч с резервом в 100-150 тысяч начинает наращивать усилия в наступательных действиях на отдельных участках фронта, — сказал Жданов.

По его мнению, сегодня у России не получится повторить сценарий, как 24 февраля 2022 года.

Эксперт добавил, что сейчас интенсивность боевых действий будет “запредельной”, хотя раньше, по его оценке, интенсивность была “очень высокой”.

По словам Жданова, сегодня наиболее критичным остаются район Кременной и Сватово в Луганской области, а также Бахмут.

Он также отметил, что российские войска под командование начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова придерживаются старой тактики больших и малых клещей, что является преимуществом для Украины, поскольку это предсказуемое поведение противника.

— Лобовые атаки у них не получаются, потому что мы на сегодня заставили Россию отвести резервы на глубину порядка 70-80 км от линии фронта. Поэтому сосредоточиться и нанести бронированный удар они не могут, — сказал Олег Жданов.

Военный эксперт утверждает, что для России основным способом наступления является людской ресурс.

Джерело: Олег Жданов