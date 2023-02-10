Лютий, 10 в 2:10

Російська армія керується тактикою великих і малих кліщів під час ведення наступу, що передбачувано для Збройних сил України, але це створить “позамежну” інтенсивність бойових дій.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі ізраїльського порталу “Лучшее радио”, що мовить російською мовою.

Ґрунтуючись на даних Генерального штабу ЗСУ про те, скільки втрат зазнає російська сторона щодня, ведучий запитав експерта, чи почався вже масштабний наступ збройних сил РФ.

Зараз дивляться

– Фактично так. Особливо на ділянці Кремінна-Марянька, ось ця дуга фронту, там практично йде наступ. Його почали вагнерівці… я так думаю, що вони дали перепочинок регулярним частинам російської армії підтягнути мобілізованих, їх навчити, і зараз угруповання з 300 тисяч із резервом у 100-150 тисяч починає нарощувати зусилля в наступальних діях на окремих ділянках фронту, – сказав Жданов.

На його думку, сьогодні у Росії не вийде повторити сценарій, як 24 лютого 2022 року.

Експерт додав, що зараз інтенсивність бойових дій буде “позамежною”, хоча раніше, за його оцінкою, інтенсивність була “дуже високою”.

За словами Жданова, сьогодні найкритичнішим залишаються район Кремінної та Сватове в Луганській області, а також Бахмут.

Він також зазначив, що російські війська під командування начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова дотримуються старої тактики великих і малих кліщів, що є перевагою для України, оскільки це передбачувана поведінка противника.

– Лобові атаки у них не виходять, тому що ми на сьогодні змусили Росію відвести резерви на глибину близько 70-80 км від лінії фронту. Тому зосередитися і завдати броньованого удару вони не можуть, – сказав Олег Жданов.

Військовий експерт стверджує, що для Росії основним способом наступу є людський ресурс.

Джерело: Олег Жданов