Киев все еще на столе у Путина: началось ли наступление России и где ожидать обострения
Российские войска усилили наступательные действия в Луганской области и пытаются продвигаться в Харьковской области, чтобы снова оккупировать освобожденный осенью Купянск.
Многие украинские военнослужащие, чиновники и военные эксперты указывают, что это и есть российское наступление, о котором чуть ли не ежедневно говорят в медиа.
В то же время со стороны высших госчиновников Украины или из той же России пока не было подтверждений, что масштабное наступление врага уже началось.
Факты ICTV пытались разобраться, действительно ли началось российское наступление и по каким направлениям оно может происходить.
Первые сообщения о наступлении
О начале масштабного начали говорить еще перед Новым годом, когда в Минобороны Украины прогнозировали вторую масштабную волну мобилизации в России.
Тогда, среди прочего, указывали, что эти дополнительные человеческие ресурсы нужны Кремлю для того, чтобы возобновить наступление по нескольким направлениям.
Кроме того, длительное время наступления россиян ожидали со стороны Беларуси, к которым, как ожидалось, могли присоединиться белорусские ВС.
Впрочем ни второй волны мобилизации в России, по крайней мере публично, ни существенных скоплений сил врага в Беларуси пока не наблюдается.
Началось ли наступление России
О начале полномасштабного наступления еще 8 февраля сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, российские войска перешли в наступление в направлении Кременной и пытаются продвинуться на запад через зимний ландшафт из снега и лесов. Он добавил, что наблюдается “максимальная эскалация” и значительное увеличение количества обстрелов и стрельбы.
— Эти атаки происходят практически ежедневно. Мы видим небольшие группы (российских солдат, — Ред.), которые пытаются продвинуться вперед, иногда при поддержке тяжелой бронетехники — БТРов и танков, а иногда без нее, — сказал он.
Сергей Гайдай утверждает, что наступление оккупантов не увенчалось успехом.
Как сообщил уже 9 февраля в эфире 24 канала советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, российское наступление уже началось.
По его словам, масштабные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях.
— Когда все ожидали наступления, это и есть то самое наступление, оно уже началось, — заявил он.
Советник руководителя ОП добавил, что вражеское наступление периодически усиливается из-за количества людей, которых Россия отправляет воевать против Украины.
В то же время о начале масштабного наступления России говорят и аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Специалисты ISW в своем последнем отчете подтвердили “заметное увеличение” операций в районе Луганской области за последнюю неделю. В отчете говорится о том, что Россия достигла незначительных успехов вдоль границы между Харьковской и Луганской областями, в том числе в селе Двуречное. Наступательные действия, вероятно, еще не “достигли своего полного темпа”, говорят аналитики.
— Российские военные восстановили инициативу в Украине и начали очередное крупное наступление в Луганской области, — пишут аналитики.
По оценке ISW, привлечение значительных частей по крайней мере трех крупных российских дивизий к наступательным операциям в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока не дают российским силам достичь значительных успехов.
— Эта кульминация, вероятно, станет окном возможностей для контрнаступления Вооруженных сил Украины, — отмечают аналитики ISW.
В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ говорят, что враг продолжает накапливать войска на нескольких направлениях с целью взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области.
— Противник, пытаясь взять под полный контроль территории Донецкой и Луганской области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, — сообщили в Генштабе.
Карта боевых действий
Что говорят бойцы ВСУ и военные эксперты
Украинский солдат Артур, который воюет в Кременной, рассказал британскому изданию The Guardian:
— Бои усилились. Прошлой ночью они начали очередное наступление. Пока мы удерживаем наши позиции, но это трудно. Они атакуют небольшими группами, обычно группами по 15 человек. У нас много раненых, но у них гораздо больше потерь.
Военнослужащий 15-го отдельного полка Нацгвардии Украины, инструктор по тактике отдельного полка НГУ Кременная Виталий Беляк в эфире национального телемарафона заявил, что широкомасштабное наступление России в Луганской области началось еще неделю назад.
— Большие силы сюда брошены, а именно такие силы, как десантно-штурмовые войска, спецназовцы, — говорит он.
По словам военного, на фронте ощущается усиление военной группировки свежими силами, когда украинским военным недостаточно боеприпасов.
В эфире национального телемарафона председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан говорит, что ситуация в Луганской области и под Бахмутом является сложной, но все же остается прогнозируемой.
— Наши Силы обороны, наше командование очень четко видят стратегию россиян. Они (оккупанты, — Ред.) продолжают заводить все новые и новые резервы именно на Донецкое и Луганское направления фронта, — говорит он.
Сергей Кузан добавляет, что россиянами было очерчено пять основных направлений для наступательных действий, два из которых в Луганской области, а три — в Донецкой области. Именно по этим направлениям идет насыщение резервами, говорит военный эксперт.
— Происходит насыщение фронта и они пытаются протискиваться, а задача наших Сил обороны, находясь в защите — максимально наносить потери врагу, — сказал Кузан.
Глава Украинского центра безопасности и обороны указывает, что статистика потерь Генерального штаба ВСУ, которая в последнее время выросла, показывает эффективность обороны украинских защитников.
Кузан отмечает, что хоть Бахмут находится под плотным огнем российских оккупантов, трассы, которые ведут к этому городу в Донецкой области, находятся под контролем ВСУ. По его словам, перерезать логистические пути для защитников Бахмута является одной из целей врага.
Он добавляет, что враг продолжит давить в районе Кременной до Сватово в Луганской области, а также пытаться продвинуться на Харьковщине в направлении Купянска, поскольку это является важным логистическим центром в этом регионе.
— Конкретно на этих двух направлениях враг не будет жалеть людей и продолжит забрасывать наши позиции своими военнослужащими. В ближайшие десять дней ситуация будет обостряться, — предупреждает эксперт.
Факты ICTV пообщались с военным экспертом и историком Михаилом Жироховым, который более скептичен в оценках относительно того, началось ли большое наступление россиян.
Эксперт уверен, что под командование Валерия Герасимова ВС РФ пытаются прощупать линию обороны ВСУ и усилить давление на том направлении, где враг будет иметь успехи.
— Я бы не стал говорить, что большое наступление началось. Тактика Герасимова совсем другая, он делает серию локальных наступлений и там, на каком-то из участков фронта есть определенная динамика положительная (для врага, — Ред.), туда он добавляет дополнительные силы, резервы и там прорывается, — говорит Жирохов.
По словам эксперта, той же тактики россияне придерживались при штурме Соледара.
— Сейчас идет наступление сразу на нескольких направлениях, что видно из сводки Генштаба, там неожиданное для всех Купянское направление, где россияне тоже наступают. Они наступают на Кременную… В частности, под Угледаром 155-я бригада российской морской пехоты. Кроме того, Марьинка и Авдеевка. То есть сразу они идут на нескольких направлениях, которые не являются равнозначными, — говорит он.
Михаил Жирохов добавляет, что сейчас вражеские войска РФ ищут слабые места в украинской обороне, поэтому могут нанести и другие удары по другим направлениям, как границы Севера Украины и Харьковская область.
— Они не будут основными, они будут для того, чтобы оттянуть часть сил (ВСУ, — Ред.) с восточного фронта. Некоторые говорят, что будет наступление на Запорожском направлении, но я не думаю, потому что там местность не та, там опасна сама территория и там наступать надо совсем по другому, — говорит он.
В то же время военный эксперт отмечает, что вряд ли Россия возобновит наступление на Киев.
— Киев все еще есть в планах на столе у Путина, но понимание того у военных российских… я считаю, что у них достаточно серьезная военная подготовка и они понимают, что штурм четырехмиллионного города, еще и разделенного мостами (не является целесообразным, — Ред.), — говорит он.
Михаил Жирохов добавляет, что у российских генералов до сих пор есть “огромный страх перед уличными боями” после опыта Чечни.
При этом эксперт отмечает, что украинскому командованию стоит иметь в виду Волынь и Хмельницкую АЭС, поскольку у России есть потенциальные интересы относительно того, чтобы уменьшить пути помощи со стороны Запада. В то же время здесь блицкрига у оккупантов не получится, поскольку на этих направлениях врага ждут заминированные территории и подготовленные укрепленные районы.
Относительно сроков наступления войск РФ, то Жирохов указывает, что цель наступления является политической, а не военной, поэтому по военному учебнику следовало бы ожидать одного, когда в Кремле могут решить что-то совсем другое.
В качестве примера такого решения Москвы эксперт приводит то, как началось полномасштабное вторжение, когда в самой России к нему никто не был готов. Говоря о сегодняшнем дне он допускает, что такой попыткой наступления может быть тот промежуток времени, пока Украине не прислали танки.