Поточна ситуація на передовій і підготовка до Рамштайну: Зеленський провів Ставку

Лютий, 10 в 18:19

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 10 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу.

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Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

— На засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн з урахуванням домовленостей, досягнутих президентом під час нещодавніх закордонних візитів.

У засіданні взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, керівник ОП Андрій Єрмак, командувачі військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.