Февраль, 10 в 14:48

Сегодняшняя массированная ракетная атака России, в ходе которой несколько ракет пролетели в воздушном пространстве соседних стран, является вызовом НАТО со стороны агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

Он отметил, что мишенью войск РФ сегодня снова была гражданская инфраструктура.

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– К сожалению, были попадания. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным! – отметил президент.

Зеленский добавил, что несколько российских ракет пролетели через воздушное пространство Молдовы и Румынии. Глава государства назвал это очередным доказательством того, что российский террор “не знает и никогда не будет знать никаких границ”.

– Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить, – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые уже это понимают и помогают Украине. Он также поблагодарил Воздушные силы ВСУ, украинских военных, которые защищают наше государство от российского террора.

Как известно, утром 10 февраля Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины. Враг выпустил 71 ракету по объектам критической инфраструктуры. Воздушные силы ВСУ уничтожили 61 крылатую ракету.

К сожалению, есть попадания в объекты в нескольких областях Украины. Энергосистема получила повреждения на Востоке, Западе и Юге, но самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские крылатые ракеты Калибр пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова, а также воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за пролета ракеты над страной.

В то же время в Министерстве обороны Румынии настаивают, что российская ракета сегодня не пересекала воздушное пространство страны, а пролетела в 35 км от границы.