С 7 февраля 2023 года российские войска, вероятно, добились некоторых тактических успехов в двух ключевых секторах – в районе Бахмута и Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что на северной окраине Бахмута наемники ПВК Вагнера, вероятно, продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность вблизи главной трассы М-03, которая ведет к городу.

По данным разведки, южнее оккупанты продвинулись в районе западной окраины Угледара, где они снова начали наступательные операции в конце января этого года.

В разведке уточнили, что при попытках наступления войска РФ несут огромные потери.

В разведке уточнили, что российские войска там, вероятно, сбежали и оставили не менее 30 преимущественно неповрежденных бронированных машин после неудачного штурма.

