Февраль, 10 в 11:00

С 7 февраля 2023 года российские войска, вероятно, добились некоторых тактических успехов в двух ключевых секторах – в районе Бахмута и Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что на северной окраине Бахмута наемники ПВК Вагнера, вероятно, продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя сельскую местность вблизи главной трассы М-03, которая ведет к городу.

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– Российские войска все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту, — говорится в сообщении.

По данным разведки, южнее оккупанты продвинулись в районе западной окраины Угледара, где они снова начали наступательные операции в конце января этого года.

В разведке уточнили, что при попытках наступления войска РФ несут огромные потери.

– Однако подразделения РФ, вероятно, понесли особо большие потери под Угледаром, поскольку там были задействованы неопытные подразделения, — подчеркивается в сообщении.

В разведке уточнили, что российские войска там, вероятно, сбежали и оставили не менее 30 преимущественно неповрежденных бронированных машин после неудачного штурма.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 February 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/SAUmQuQUWn ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4AQjfbhXfr — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 10, 2023

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска сейчас бросают основные силы на наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По словам военного эксперта Олега Жданова, сегодня наиболее критичными остаются район Кременной и Сватово в Луганской области, а также Бахмут.