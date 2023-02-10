Лютий, 10 в 18:45

Російські окупанти дивуються непробивним укріпленням української армії.

Про це свідчить перехоплена розмова окупанта з другом, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

– Літаки по 5-6 разів на день залітають, довблять їх. У них там бліндажі, окопи, на*уй, по 2,5 м бетоном залиті, що їх не можуть пробити. Ось літаки і ці, вертушки – К-52, нові – залетять, відх*ярять. Хоч би х*й, вони тут же бетономішалку приганяють, заливають і далі воюють, на*уй, – каже окупант.

За словами російського солдата, ЗСУ облаштували під землею ціле місто.

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– Їдуть-їдуть у полі – х*як, під землю зникли – усі! У них місто під землею, нах*й. А не ось ці окопи. Потім вискочать з мінометами, танки вийдуть, відх*ярять і їх знову туди всередину сховали, а наші пробити не можуть, – розповів він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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