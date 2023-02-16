На Запорожье оккупанты стремятся к осени “загнать” местных в свое гражданство — Федоров

Февраль, 16 в 20:34

В Мелитополе и на других захваченных территориях Запорожской области оккупанты “рекомендуют” получать паспорта всем без исключения и как можно быстрее, а в случае отказа — угрожают.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Местные предатели хотят выслужиться перед своим московским руководством и рапортуют о большом спросе на паспорта страны-агрессора. Аж такой, что нужно организовать работу выездных бригад и дополнительные пункты выдачи паспортов. Рашисты только “забывают” указать, что к получению аусвайса людей принуждают угрозами и давлением, — отметил он.

Среди мер давления следующие:

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без паспорта нельзя оформить некоторые соцвыплаты;

нельзя владеть имуществом;

нельзя оформить рашистский медицинский полис, без которого теперь невозможно качественное бюджетное лечение в оккупации;

нельзя получить спецпропуск для перемещения между оккупированными населенными пунктами.

Федоров отметил, что “оккупанты хотят до осени загнать всех жителей ВОТ в свое гражданство”.