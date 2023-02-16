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Факти / Україна

На Запоріжжі окупанти прагнуть до осені “загнати” місцевих у своє громадянство – Федоров

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Запоріжжі окупанти прагнуть до осені “загнати” місцевих у своє громадянство – Федоров
Фото: Depositphotos

У Мелітополі та на інших захоплених територіях Запорізької області окупанти “рекомендують” отримувати паспорти всім без винятку і якнайшвидше, а у разі відмови – погрожують.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Місцеві зрадники хочуть вислужитися перед своїм московським керівництвом і рапортують про великий попит на паспорти країни-агресора. Аж такий, що треба організувати роботу виїзних бригад і додаткові пункти видання паспортів. Рашисти тільки “забувають” вказати, що до отримання аусвайса людей примушують погрозами і тиском, – зазначив він.

Серед заходів тиску:

Зараз дивляться
  • без паспорта не можна оформити деякі соцвиплати;
  • не можна володіти майном;
  • не можна оформити рашистський медичний поліс, без якого відтепер неможливе якісне бюджетне лікування в окупації;
  • не можна отримати спецперепустку для переміщення між окупованими населеними пунктами.
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Федоров зазначив, що “окупанти хочуть до осені загнати всіх мешканців ТОТ в своє громадянство”.

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