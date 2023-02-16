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Факты / Україна

В Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей ремонтировать военную технику РФ — ЦНС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
техніка РФ

В оккупированном Мариуполе Донецкой области предпринимателей принуждают ремонтировать военную технику российской армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— В оккупированном Мариуполе оккупационные войска перешли к следующему этапу мародерства. Первый был направлен на так называемую “национализацию” личного транспорта у гражданского населения для использования в своих целях, — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупанты вынуждают местных жителей, предпринимателей и другие социальные группы, которые не успели оставить город, ремонтировать поврежденную военную технику РФ.

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— Такая практика уже применялась раньше еще в начале первой фазы российско-украинской войны. Когда местные предприниматели не то что должны обеспечивать логистические потребности оккупационных войск, но и платить зарплату отдельным подразделениям в обмен на жизнь, — добавили в Центре национального сопротивления.

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