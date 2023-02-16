В Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей ремонтировать военную технику РФ — ЦНС
В оккупированном Мариуполе Донецкой области предпринимателей принуждают ремонтировать военную технику российской армии.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— В оккупированном Мариуполе оккупационные войска перешли к следующему этапу мародерства. Первый был направлен на так называемую “национализацию” личного транспорта у гражданского населения для использования в своих целях, — говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что оккупанты вынуждают местных жителей, предпринимателей и другие социальные группы, которые не успели оставить город, ремонтировать поврежденную военную технику РФ.
— Такая практика уже применялась раньше еще в начале первой фазы российско-украинской войны. Когда местные предприниматели не то что должны обеспечивать логистические потребности оккупационных войск, но и платить зарплату отдельным подразделениям в обмен на жизнь, — добавили в Центре национального сопротивления.