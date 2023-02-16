В Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей ремонтировать военную технику РФ — ЦНС

Февраль, 16 в 18:30

В оккупированном Мариуполе Донецкой области предпринимателей принуждают ремонтировать военную технику российской армии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— В оккупированном Мариуполе оккупационные войска перешли к следующему этапу мародерства. Первый был направлен на так называемую “национализацию” личного транспорта у гражданского населения для использования в своих целях, — говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оккупанты вынуждают местных жителей, предпринимателей и другие социальные группы, которые не успели оставить город, ремонтировать поврежденную военную технику РФ.

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