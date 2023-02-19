Февраль, 19 в 0:40

Война России в Украине и совместные действия Запада по противостоянию Путину стали главными темами Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 17 по 19 февраля в Германии.

Во второй день мероприятия мировые лидеры признали, что РФ совершает преступления против человечности, а Украина нуждается в еще большей военной поддержке.

Главные заявления по поводу Украины

Вице-президент США Камала Харрис во время своего выступления акцентировала внимание на том, что “российские силы проводят широкомасштабные и систематические атаки на гражданское население Украины”.

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— Мы изучили доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И нет сомнений, что это преступления против человечности. Их действия — это посягательство на наши общие ценности, посягательство на нашу общую человечность, — сказала она.

Гаррис заверила, что администрация Байдена продолжит помогать Украине в расследовании вероятных преступлений, а все виновные будут привлечены к ответственности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала союзников увеличить производство боеприпасов для Украины.

В частности, она поддержала предложение применить механизмы закупки оружия ЕС, которые работали для закупок медпрепаратов во время пандемии Covid-19.

— Мы можем, например, рассмотреть заблаговременные соглашения по закупкам, которые предоставляли бы оборонной промышленности возможности инвестировать в производственные линии, чтобы ускорить и нарастить объемы, которые они могут предоставить. Мы не можем ждать месяцы и годы возможности пополнить (запасы боеприпасов — Ред.) а также доставить Украине, — добавила она.

С подобным призывом к участникам Мюнхенской конференции обратился и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который призвал увеличить оборонную помощь Украине и предоставить ей “современные возможности, отвечающие стандартам НАТО”.

— Мы вместе должны помочь Украине защитить ее города от российских бомб и иранских дронов, и поэтому Британия станет первой страной, которая снабдит Украину вооружениями более дальнего радиуса действия, — заявил он.

По словам чиновника, Великобритания совместно с союзниками работает над тем, чтобы обеспечить Украину наиболее продвинутой системой противовоздушной обороны и помочь создать ВВС, необходимые для защиты нации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что планы российского диктатора Владимира Путина не изменились и он не стремится к миру.

Поэтому Столтенберг призвал предоставить Украине все необходимое для победы как суверенного независимого государства в Европе.

— Некоторые боятся, что наша поддержка Украины может привести к риску эскалации. Позвольте мне сказать четко: здесь нет вариантов без риска, но наибольший риск – если Путин победит. Это сделает мир более опасным, а нас более уязвимым. Поэтому поддержка Украины в наших общих интересах безопасности, — сказал он.

Зеленский о поставках оружия

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина получила от союзников важные сигналы по поставкам дальнобойных ракет и другого оружия.

Он отметил, что в дискуссиях на Мюнхенской конференции доминировала именно тема украинской победы.

– Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочности поддержки Украины. Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене, — сказал он.

Глава государства заявил, что сигналы, озвученные в Мюнхене, подтверждают, что “российская агрессия будет иметь только один финал, а именно – проигрыш государства-террориста”.

– Мы должны сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала обретать новые формы террора, — подчеркнул Зеленский.

Демонстрация в поддержку Украины

Тысячи людей сегодня собрались в центре Мюнхена, чтобы поддержать Украину. Массовая демонстрация прошла на площади Одеонсплац, недалеко от отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

Участники акции потребовали предоставить оружие Украине, а также отмечали, что в результате российских массированных атак украинцы вынуждены быть без света, тепла и воды.

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Призывы Китая к миру и смелость Северной Кореи

Министр иностранных дел Китая Ван И на обратился к участникам Мюнхенской конференции с призывом к миру и диалогу.

– Я предлагаю всем начать думать спокойно, особенно европейским друзьям, об усилиях, которые мы можем приложить, чтобы остановить войну, – сказал он.

По словам министра, Китай планирует предложить мирный план для Украины.

В то же время, США обеспокоены “тревожными” тенденциями поддержки Китаем российских Вооруженных сил, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

– Мы обеспокоены тем, что Пекин углубил свои отношения с Москвой с начала войны. Забегая вперед, любые шаги Китая по оказанию смертоносной поддержки России лишь вознаградят агрессию, продолжат убийства и еще больше подорвут порядок, основанный на правилах, — сказала в Мюнхене Камала Харрис.

Официальные лица заявили, что США наблюдают, как Китай пытается публично представить себя сторонником мира и поддержки отношений с Европой, в тоже время тихо помогая России в военных действиях и рассматривая возможность оказания летальной помощи.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил, что нападение России на Украину придало смелости Северной Корее.

– Вооруженное нападение России на Украину и внимание всего мира к войне в Европе, как мы видели, придают смелости режиму Ким Чен Ына в Северной Корее за счет агрессивных запусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, – сказал Пак во время выступления в Мюнхене.

Пак сказал, что Северная Корея “возобновила испытания баллистических ракет почти 50-дневного перерыва, что свидетельствует о ее намерении провести дополнительные провокации”.

Правительство США также заявило, что Северная Корея осуществила в субботу испытательный пуск баллистической ракеты большой дальности, назвав это “вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН”.