Лютий, 19 в 0:40

Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні Путіну стали головними темами Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить з 17 по 19 лютого у Німеччині.

У другий день заходу світові лідери визнали, що РФ коїть злочини проти людяності, а Україна потребує ще більшої військової підтримки.

Головні заяви щодо України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час свого виступу акцентувала увагу на тому, що “російські сили проводять широкомасштабні та систематичні атаки на цивільне населення України”.

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– Ми вивчили докази. Ми знаємо правові стандарти. І немає сумнівів, що це злочини проти людяності. Їхні дії – це зазіхання на наші спільні цінності, зазіхання на нашу спільну людяність, – сказала вона. Гарріс запевнила, що адміністрація Байдена продовжить допомагати Україні у розслідуванні ймовірних злочинів, а всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала союзників збільшити виробництво боєприпасів для України.

Зокрема, вона підтримала пропозицію застосувати механізми закупівлі зброї ЄС, які працювали для закупівель медпрепаратів під час пандемії Covid-19.

– Ми можемо, наприклад, розглянути завчасні угоди із закупівель, які б надавали оборонній промисловості можливості інвестувати до виробничих ліній, щоб пришвидшити і наростити обсяги, які вони можуть надати. Ми не можемо чекати місяці та роки на можливість поповнити (запаси боєприпасів – Ред.) а також доставити Україні, – додала вона.

Із подібним закликом до учасників Мюнхенської конференції звернувся і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який закликав збільшити оборонну допомогу Україні та надати їй “сучасні спроможності, які відповідають стандартам НАТО”.

– Ми разом маємо допомогти Україні захистити її міста від російських бомб та іранських дронів, і тому Британія стане першою країною, яка забезпечить Україну озброєннями більш дальнього радіуса дії, – заявив він.

За словами чиновника, Британія спільно з союзниками працює над тим, щоб забезпечити Україну найбільш просунутою системою протиповітряної оборони та допомогти створити ВПС, необхідні для захисту нації. Читайте Британія може надати ракети, здатні бити по Криму – аналітик про слова Сунака у Мюнхені Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на тому, що плани російського диктатора Володимира Путіна не змінилися і він не прагне миру. Тому Столтенберг закликав надати Україні все необхідне для перемоги як суверенної, незалежної держави в Європі. – Дехто боїться, що наша підтримка України може призвести до ризику ескалації. Дозвольте мені сказати чітко: тут немає варіантів без ризику, але найбільший ризик – якщо Путін переможе. Це зробить світ більш небезпечним, а нас більш уразливими. Тому підтримка України у наших спільних безпекових інтересах, – сказав він.

Зеленський про постачання зброї

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна отримала від союзників важливі сигнали щодо постачання далекобійних ракет та іншої зброї.

Він наголосив на тому, що в дискусіях на Мюнхенській конференції домінувала саме тема української перемоги.

– Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України. Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені, – сказав він.

Глава держави заявив, що сигнали, які були озвучені в Мюнхені, підтверджують, що “російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста”.

– Ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору, – наголосив Зеленський.

Демонстрація на підтримку України

Тисячі людей сьогодні зібралися в центрі Мюнхена, щоб підтримати Україну. Масова демонстрація відбулась на площі Одеонсплац, неподалік від готелю Bayerischer Hof, де проходить Мюнхенська конференція із безпеки.

Учасники акції вимагали надати зброю Україні, а також наголошували на тому, що внаслідок російських масованих атак українці змушені бути без світла, тепла та води.

Найбільший ризик – якщо Путін переможе: підсумки другого дня Мюнхенської конференції / 3 фотографии

Заклики Китаю до миру та сміливість Північної Кореї

Міністр закордонних справ Китаю Ван І звернувся до учасників Мюнхенської конференції із закликом до миру та діалогу.

– Я пропоную всім почати думати спокійно, особливо європейським друзям, про зусилля, які ми можемо докласти, щоб зупинити війну, – сказав він.

За словами міністра, Китай планує запропонувати мирний план для України.

Водночас США занепокоєні “тривожними” тенденціями підтримки Китаєм російських Збройних сил, пише CNN з посиланням на власні джерела.

– Ми стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни. Забігаючи вперед, будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії лише винагородять агресію, продовжать вбивства і ще більше підірвуть порядок, що ґрунтується на правилах, – сказала в Мюнхені Камала Гарріс.

Офіційні особи заявили, що США спостерігають, як Китай намагається публічно представити себе прихильником миру та підтримки відносин з Європою, водночас тихо допомагаючи Росії у військових діях та розглядаючи можливість надання летальної допомоги.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив, що напад Росії на Україну надав сміливості Північній Кореї.

– Збройний напад Росії на Україну та увага всього світу до війни в Європі, як ми бачили, надають сміливості режиму Кім Чен Ина в Північній Кореї за рахунок агресивних запусків ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, – сказав Пак під час виступу у Мюнхені.

Пак сказав, що Північна Корея “відновила випробування балістичних ракет майже 50-денної перерви, а це свідчить про її намір провести додаткові провокації”.

Уряд США також заявив, що Північна Корея здійснила в суботу випробувальний пуск балістичної ракети великої дальності, назвавши це “кричущим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН”.