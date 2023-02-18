Украина предлагает Киевский договор по безопасности как промежуточный этап к вступлению в НАТО — Ермак в Мюнхене

Февраль, 18 в 14:23

Чтобы не поставить “войну на паузу” и ускорить победу Украины, необходимо лишить Россию военного потенциала и денег, а также открыть Киеву двери в НАТО.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время дискуссионной панели на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Без Украины сегодня ни ЕС, ни НАТО не будут достаточно сильными. У НАТО еще есть шанс проявить ответственность. Вместо того чтобы говорить о том, что “двери открыты для всех”, пришло время открыть их для Украины. Это шанс для блока стать на путь реформирования и повышения эффективности, — подчеркнул он.

По его словам, Украина предлагает Киевский договор по безопасности как промежуточный этап вступления в НАТО.

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— Это комплексный, быстрый и действенный механизм обеспечения безопасности Украины, который охватывает широкий круг аспектов гарантий: военных, экономических, политических, санкционных, информационных и т. п., — объяснил он.

Другим важным аспектом в сдерживании РФ и поддержании мира, как отметил Ермак, является усиление санкционного давления на агрессора.

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходит в Германии 17-19 февраля, посвящена войне в Украине. Российских чиновников на форум на приглашали.

Фото: Андрій Єрмак