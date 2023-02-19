В Мелитополе детей в школах заставляют писать письма российским солдатам — Федоров

Февраль, 19 в 18:06

Оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области заставляют школьников писать письма российским военным.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он утверждает, что таким образом оккупанты готовятся к “празднованиям” 23 февраля.

Сейчас смотрят

— Сегодня российская пропаганда касается в первую очередь наших детей — тех, кто ходит в детские сады и школы. Если раньше россияне заставляли наших детей изучать советские стихи и песни, то к 23 февраля они заставили их написать письмо солдату и принести из дома носки и нижнее белье, которые они вроде бы будут передавать на фронт, — отметил Федоров.

При этом в городе было открыто около 10 молодежных организаций, которые используют для “патриотического воспитания” и заставляют школьников и студентов поступить в одну из них. А в случае отказа, к детям применяют наказание.

Читайте Вчера через Мелитополь на Запорожское направление проехала колонна автобусов с вагнеровцами

Он также отметил, что цель таких организаций — это укрепление пропагандистских нарративов.