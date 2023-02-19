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Факты / Україна

В Мелитополе детей в школах заставляют писать письма российским солдатам — Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Мелитополе детей в школах заставляют писать письма российским солдатам — Федоров
Фото: Depositphotos

Оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области заставляют школьников писать письма российским военным.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он утверждает, что таким образом оккупанты готовятся к “празднованиям” 23 февраля.

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— Сегодня российская пропаганда касается в первую очередь наших детей — тех, кто ходит в детские сады и школы. Если раньше россияне заставляли наших детей изучать советские стихи и песни, то к 23 февраля они заставили их написать письмо солдату и принести из дома носки и нижнее белье, которые они вроде бы будут передавать на фронт, — отметил Федоров.

При этом в городе было открыто около 10 молодежных организаций, которые используют для “патриотического воспитания” и заставляют школьников и студентов поступить в одну из них. А в случае отказа, к детям применяют наказание.

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Он также отметил, что цель таких организаций — это укрепление пропагандистских нарративов.

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