Февраль, 18 в 10:36

Вчера, 17 февраля, через оккупированное Мелитополь на Запорожское направление прошла колонна автобусов с российскими военными.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в 43 белых автобусах перевозили боевиков ПИК Вагнера.

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— Преступников, выманенных из тюрем воображаемым билетом на свободу. Колонну сопровождали внедорожники с пометкой ПВК Вагнер. Забыли наклеить сообщение – На убой, – рассказал Иван Федоров.

Он также опубликовал видео колонны.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты установили дополнительную башню мобильной связи для прослушивания телефонных разговоров абонентов GSM-операторов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупационные власти заставляют местное население получать российские паспорта.