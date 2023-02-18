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Факты / Україна

Вчера через Мелитополь на Запорожское направление проехала колонна автобусов с “вагнеровцами”

Марта Бондаренко, редактор ленты
Вчера через Мелитополь на Запорожское направление проехала колонна автобусов с “вагнеровцами”

Вчера, 17 февраля, через оккупированное Мелитополь на Запорожское направление прошла колонна автобусов с российскими военными.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в 43 белых автобусах перевозили боевиков ПИК Вагнера.

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— Преступников, выманенных из тюрем воображаемым билетом на свободу. Колонну сопровождали внедорожники с пометкой ПВК Вагнер. Забыли наклеить сообщение – На убой, – рассказал Иван Федоров.

Он также опубликовал видео колонны.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе оккупанты установили дополнительную башню мобильной связи для прослушивания телефонных разговоров абонентов GSM-операторов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупационные власти заставляют местное население получать российские паспорта.

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