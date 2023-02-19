У Мелітополі дітей у школах змушують писати листи російським солдатам – Федоров

Лютий, 19 в 18:06

Окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області змушують школярів писати листи російським військовим.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він стверджує, що таким чином окупанти готуються до “святкувань” 23 лютого.

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– Сьогодні російська пропаганда стосується насамперед наших дітей – тих, хто ходить до дитячих садків та шкіл. Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату і принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто передаватимуть на фронт, – зазначив Федоров.

При цьому в місті було відкрито близько 10 молодіжних організацій, які використовують для “патріотичного виховання” та змушують школярів та студентів вступити до однієї з них. А у разі відмови до дітей застосовують покарання.

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Він також зазначив, що мета таких організацій – це зміцнення пропагандистських наративів.