У Мелітополі дітей у школах змушують писати листи російським солдатам – Федоров
Окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області змушують школярів писати листи російським військовим.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він стверджує, що таким чином окупанти готуються до “святкувань” 23 лютого.
– Сьогодні російська пропаганда стосується насамперед наших дітей – тих, хто ходить до дитячих садків та шкіл. Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату і принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто передаватимуть на фронт, – зазначив Федоров.
При цьому в місті було відкрито близько 10 молодіжних організацій, які використовують для “патріотичного виховання” та змушують школярів та студентів вступити до однієї з них. А у разі відмови до дітей застосовують покарання.
Він також зазначив, що мета таких організацій – це зміцнення пропагандистських наративів.