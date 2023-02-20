России не хватает резервов, чтобы усилить наступление в Луганской области — ISW

Февраль, 20 в 8:39

Основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и России, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность наступления этой зимой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечено, что российские сухопутные войска обычно действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах.

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– Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций, – говорится в сообщении.

В то же время аналитики указывают, что РФ почти наверняка имеет в резерве восстановленные механизированные подразделения, но переброска этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления.

— Российское наступление, вероятнее всего, будет продолжаться еще некоторое время и может временно набрать обороты после того, как будут введены последние резервы (если будут введены), но, вероятнее всего, завершится, не достигнув поставленных целей и оперативно значимых успехов, — добавляют специалисты.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на Кременском направлении россияне пытаются продавить нашу оборону, на Сватовское – стягивают бронетехнику и пехоту.