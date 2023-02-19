В Луганской области оккупанты идут в наступление, ВСУ удерживают наши позиции — Гайдай
На Кременском направлении россияне пытаются продавить нашу оборону, на Сватовское направление стягивают бронетехнику и пехоту.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
– Действительно, они накапливают как личный состав, так и технику в больших объемах и это не просто так. Конечно, идут в наступление, – сказал Гайдай.
Глава Луганской ОВА отметил, что самая сложная ситуация сейчас на Кременском направлении, там идут самые ожесточенные бои.
На Сватовском направлении враг под прикрытием бронетехники стягивает личный состав ближе к украинским позициям.
–Едут бронированные автомобили, а между ними идет пехота, и вот они пытаются максимально близко подъехать к нашим позициям, чтобы под прикрытием бронированной техники пехота заходила на наши позиции, — заметил глава ОВА.
Наши военные держат оборону, видео боев Сергей Гайдай опубликовал в своем Telegram.
На Сватовском направлении за один вечер украинские защитники уничтожили сразу три вражеских БМП.